В Ставропольском районе мотоциклист врезался в Chevrolet Lacetti, а затем наехал на Mazda

В четверг, 14 мая, в 17:35 в Ставропольском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей.

54-летний водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson, двигался по автодороге Тольятти-Ягодное. В пути он столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 51-летнего водителя, который поворачивал налево. После этого мотоцикл продолжил движение и наехал на стоящий автомобиль Mazdа 6 под управлением 43-летнего водителя, который выезжал с прилегающей территории.

Водитель мотоцикла госпитализирован.