В Ставропольском районе мотоциклист врезался в Chevrolet Lacetti, а затем наехал на Mazda

В четверг, 14 мая, в 17:35 в Ставропольском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей.
54-летний водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson, двигался по автодороге Тольятти-Ягодное. В пути он столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 51-летнего водителя, который поворачивал налево. После этого мотоцикл продолжил движение и наехал на стоящий автомобиль Mazdа 6 под управлением 43-летнего водителя, который выезжал с прилегающей территории.
Водитель мотоцикла госпитализирован.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!