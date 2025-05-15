Водитель "четверки" врезался в "Газель" на трассе в Самарской области

В четверг, 15 мая, в Сызранском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 16:02 53-летний водитель ВАЗ-2104 на 889 км трассы М-5 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоявший ГАЗ под управлением 46-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель "четверки" и его 61-летний пассажир.