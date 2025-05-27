Три человека погибли при столкновении легковушки и фуры под Сызранью

Во вторник, 27 мая, в Сызранском районе Самарской области несколько человек погибли в ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По данным региональной прокуратуры, авария произошла в 14:43 на 897 км трассы М-5. Столкнулись Ford Focus и фура Mercedes. По предварительным данным, в результате погибли водитель и два пассажира легковушки, также пострадал водитель грузовика.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области.

Прокуратура Сызранского района начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи ДТП.