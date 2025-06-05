Новорожденный ребенок пострадал при столкновении Geely и Audi под Тольятти

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В среду, 4 июня, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал новорожденный. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области