Два человека погибли при столкновении мотоцикла с КамАЗом в Самаре

В пятницу, 6 июня, в Самаре произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:55 на Уральском шоссе столкнулись мотоцикл Honda под управлением 28-летнего водителя и КамАЗа, за рулем которого был 32-летний мужчина.

В результате водитель мотоцикла и его 28-летняя пассажирка погибли на месте.