Автомобилист без водительских прав устроил ДТП с тремя машинами в Самаре

В пятницу, 6 июня, в Самаре произошло ДТП, с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:50 28-летний мужчина на Lada Kalina двигался по ул. Шоссейной в направлении ул. Народной. В районе дома № 95 он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 59-летнего мужчины. От удара отечественную легковушку отбросило на Lada Granta.
В результате пострадали мужчина, управлявший Lada Kalina (у него не было водительских прав) и его 17-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!