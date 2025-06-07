Автомобилист без водительских прав устроил ДТП с тремя машинами в Самаре

В пятницу, 6 июня, в Самаре произошло ДТП, с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:50 28-летний мужчина на Lada Kalina двигался по ул. Шоссейной в направлении ул. Народной. В районе дома № 95 он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 59-летнего мужчины. От удара отечественную легковушку отбросило на Lada Granta.

В результате пострадали мужчина, управлявший Lada Kalina (у него не было водительских прав) и его 17-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали.