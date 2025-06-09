Телебашня в Самаре включит тематическую иллюминацию в День России

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В четверг, 12 июня, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит праздничную иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня России. На медиафасаде появятся поздравление "С Днем России!" и символы праздника: программа с российским флагом, российскими истребителями с триколором в сопровождении надписей "12 Июня — День России".