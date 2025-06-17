В Тольятти в ДТП пострадали два подростка на самокате

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В понедельник, 16 июня, в Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали подростки на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.