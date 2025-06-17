В Волжском районе в ДТП с грузовиками пострадал 12-летний мальчик

В понедельник, 16 июня, в Волжском районе в ДТП пострадал 12-летний мальчик, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 1:40 32-летний мужчина за рулем Volvo, двигался по 62 км а/д "Самара-Большая Черниговка-граница с респ. Казахстан" в направлении Самары. В

В пути следования он нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 42-летнего мужчины, который ехал по "встречке".

По инерции Volvo столкнулся с Lada Priora под управлением 36-летнего мужчины, после чего съехал в кювет. Пассажир отечественного автомобиля, 12 летний мальчик, с места ДТП был госпитализирован.