В Волжском районе в ДТП с грузовиками пострадал 12-летний мальчик

В понедельник, 16 июня, в Волжском районе в ДТП пострадал 12-летний мальчик, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 1:40 32-летний мужчина за рулем Volvo, двигался по 62 км а/д "Самара-Большая Черниговка-граница с респ. Казахстан" в направлении Самары. В
В пути следования он нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 42-летнего мужчины, который ехал по "встречке".
По инерции Volvo столкнулся с Lada Priora под управлением 36-летнего мужчины, после чего съехал в кювет. Пассажир отечественного автомобиля, 12 летний мальчик, с места ДТП был госпитализирован.
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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!