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Хоккей Спорт

"Лада" подписала нападающего Александра Хохлачева

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонний контракт на один сезон с нападающим Александром Хохлачевым.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Хохлачев (09.09.1993, 178-89) - воспитанник столичного "Спартака" и в системе родного клуба в 2008 году он начал свою профессиональную карьеру, а в сезоне 2012/2013 дебютировал в КХЛ. Также на топ-уровне форвард выступал за СКА и "Авангард", а в предыдущем сезоне играл за "Амур" и "Сочи" - суммарно Александр провел за обе команды 63 матча и набрал 20 (8+12) очков.

Есть в активе Хохлачева и опыт игры в Северной Америке. Нападающий выходил на лед в составе "Уинсор Спитфайрз" из лиги Онтарио (OHL), а в 2011 году был выбран клубом "Бостон Брюинз" во втором раунде драфта НХЛ под общим номером 40 - в дальнейшем он сыграл 217 матчей в АХЛ и 9 матчей в НХЛ.

Кроме того, Хохлачев является серебряным (2011) и бронзовым (2012) призером молодежного чемпионата мира, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина (2017 и 2021).

В общей сложности в КХЛ 31-летний форвард принял участие в 565 играх и заработал 323 (126+197) балла за результативность.

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