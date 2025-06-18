В Кировском районе Самары пассажирский автобус въехал в здание

В среду, 18 июня, утром на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Кировском районе Самары произошло ЧП: пассажирский автобус влетел в здание автосервиса. Происшествие зафиксировали очевидцы, а позже аварию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
37-летний водитель автобуса Lotos двигался по ул. Черемшанской. В районе дома № 29 он врезался в стоявший Toyota Rav4. От удара автобус отбросило в здание, а легковушку — на металлическое ограждение, Lada Priora и Audi A4.
По предварительным данным, пострадавших нет, пассажиров в автобусе не было.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!