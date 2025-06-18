В Кировском районе Самары пассажирский автобус въехал в здание

В среду, 18 июня, утром на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Кировском районе Самары произошло ЧП: пассажирский автобус влетел в здание автосервиса. Происшествие зафиксировали очевидцы, а позже аварию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

37-летний водитель автобуса Lotos двигался по ул. Черемшанской. В районе дома № 29 он врезался в стоявший Toyota Rav4. От удара автобус отбросило в здание, а легковушку — на металлическое ограждение, Lada Priora и Audi A4.

По предварительным данным, пострадавших нет, пассажиров в автобусе не было.