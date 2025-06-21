Четыре машины и пешеход столкнулись на трассе в Самарской области

В пятницу, 20 июня, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:35 на 1178 км трассы М-5 29-летний водитель грузового фургона ГАЗ-330 не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшим впереди Kia Rio под управлением 39-летнего мужчины. Легковушку отбросило на остановившийся на светофоре Hyundai Solaris, пропускавший 64-летнего мужчину. После этого Kia Rio врезался в тягач Volvo, остановившийся с правой стороны с нарушением ПДД. В это время фургон потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в упомянутый Hyundai Solaris и пешехода.
В аварии пострадали: переходивший дорогу житель Калмыкии и четырехлетний пассажир Kia.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!