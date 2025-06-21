Четыре машины и пешеход столкнулись на трассе в Самарской области

В пятницу, 20 июня, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:35 на 1178 км трассы М-5 29-летний водитель грузового фургона ГАЗ-330 не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшим впереди Kia Rio под управлением 39-летнего мужчины. Легковушку отбросило на остановившийся на светофоре Hyundai Solaris, пропускавший 64-летнего мужчину. После этого Kia Rio врезался в тягач Volvo, остановившийся с правой стороны с нарушением ПДД. В это время фургон потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в упомянутый Hyundai Solaris и пешехода.

В аварии пострадали: переходивший дорогу житель Калмыкии и четырехлетний пассажир Kia.