В Самаре подросток сел за руль и не смог объехать столб

В субботу, 21 июня, в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего автомобилиста. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:00 на ул. Неверова 17-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, ехал на ВАЗ-2112, не справился с управлением и напротив дома № 16 по ул. Ярославской врезался в столб.

В результате с травмами госпитализировали водителя и двух его пассажиров — девушку и парня 16 лет.