Женщина и ребенок пострадали при столкновении четырех автомобилей в Тольятти

В субботу, 21 июня, в Тольятти произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:55 55-летний водитель Hyundai в районе дома № 6 по Молодежному бульвару, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Renault под управлением 37-летней женщины, и столкнулся с ним. От удара Renault отбросило на припаркованные Kia и Opel.

В аварии пострадали автомобилистка и ее восьмилетний пассажир.