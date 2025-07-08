Пенсионерка на мопеде попала под колеса легковушки в Сызрани

В понедельник, 7 июля, в Сызрани произошло ДТП с участием мопеда. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:45 34-летний водитель Lada X-Ray двигался по 4-му Монтерскому переулку в направлении ул. Новостроящейся. Он нарушил правила проезда перекрестка и столкнулся с мопедом MINI под управлением 73-летней женщины.

Управлявшую мопедом пенсионерку госпитализировали. Она не имела необходимой категории для управления таким транспортом.