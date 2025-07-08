Два человека пострадали в столкновении Volvo и Geely на трассе Самара — Бугуруслан

В понедельник, 7 июля, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП на трассе Самара — Бугуруслан. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:55 не имеющий водительского удостоверения 18-летний парень ехал на незаконно тонированном Volvo S60. На 29 км трассы он начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с Geely Emgrand под управлением 25-летнего мужчины. От удара Geely отбросило в столб.

В аварии пострадала водитель и 24-летняя пассажирка Geely. Девушку госпитализировали.