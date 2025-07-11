В Новокуйбышевске пострадали 8-летняя девочка и мужчина, влетевший в дерево на Chevrolet

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В четверг, 10 июля, в 15:25 в Новокуйбышевске 37-летний водитель Chevrolet cruze на полной скорости врезался в дерево и перевернулся, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области