На ул. Арцыбушевской в Самаре произошел пожар

В воскресенье, 20 июля, в Самаре на ул. Арцыбушевская, 147 произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о возгорании поступила дежурному в 21:37. На месте вызова горели надворные постройки на площади 60 кв. метров.
В 22.10 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
На тушение возгорания привлекались 16 специалистов и 5 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !