На ул. Уральской в Самаре столкнулись три автомобиля

В понедельник, 21 июля, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в 09:05 возле дома № 67 по ул. Уральская 51-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ 2113 выехала на встречную полосу (в месте где это не запрещено) и столкнулась с Lada Priora. По инерции Priora отбросило на припаркованный на обочине автомобиль Lada Niva, в котором находился 48-летний мужчина.

Предполагаемая нарушительница с места ДТП госпитализирована.