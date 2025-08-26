В Самаре пройдет психологическая лекция о расстройствах пищевого поведения

В четверг, 28 августа, в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытая просветительская встреча (18+) с психологом Натальей Зайкиной. "Что нужно знать о расстройствах пищевого поведения" — так сформулирована тема предстоящей лекции, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Давление общества и навязанные идеалы красоты часто вызывают стресс и недовольство собой, все больше людей сталкиваются с расстройствами пищевого поведения. Это не просто "проблема с едой" — это борьба за принятие себя, за здоровье и жизнь.

Новая просветительская встреча проекта "Компас жизни" поможет разобраться в этом вопросе. Лекция будет полезна и интересна психологам, психиатрам, нутрициологам и старшекурсникам психологических факультетов, а также всем, кто интересуется психологией.

Спикер: Наталья Зайкина — психолог клиники "Фрейм 4", специалист по РПП, член Ассоциации РПП-информированных специалистов.

На лекции обсудят ряд важных вопросов: виды РПП и их особенности; почему случаются переедания?; эмоциональное переедание: лечить или нет?; негативный образ тела и его связь с РПП; роль детских травм и эмоций в лечении; тесты и диагностика РПП: что работает?

Вход свободный.