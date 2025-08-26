16+
Общество

Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет прием граждан

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 28 августа, Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием граждан по вопросам качества предоставляемых управляющими организациями услуг по управлению многоквартирными домами.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (846) 337 — 29 — 03 (по будням с 10:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов).

Гражданам, пришедшим на личный прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

