Жителей Самарской области предупредили о росте случаев мошенничества под видом лжегазовиков

Злоумышленники обходят квартиры, используя форменную одежду и поддельные служебные удостоверения, предупреждает жителей минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Под предлогом обнаружения утечки газа либо нарушений действующих норм лжегазовики предлагают услуги по замене газового оборудования и настаивают на срочной замене датчиков и кранов. Свой сервис мошенники навязывают по завышенным ценам с требованием немедленной оплаты наличными или переводом на карту.

Настоящие представители профильных служб не осуществляют продажу оборудования на дому и не требуют оплаты на месте проведения работ. Все расчеты производятся исключительно на основании официальных документов (квитанций) либо через утвержденные электронные каналы оплаты.