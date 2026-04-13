Прокуратура добилась деприватизации профилактория в Жигулевске

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск прокуратуры об изъятии из частной собственности профилактория Жигулевского комбината стройматериалов. Согласно картотеке арбитражных дел, такое решение было вынесено 7 апреля.
Как ранее сообщала прокуратура региона, профилакторий на ул. Муравленко, 27 в Жигулевске незаконно выбыл из федеральной собственности в 1990-х при приватизации госпредприятия "Жигулевский ордена Ленина комбинат строительных материалов".
Общетерапевтический профилакторий на 100 коек в нацпарке "Самарская Лука" начал функционировать 1967 году. В летнее время здесь действовал детский оздоровительный лагерь.
С декабря 1992 г. по июнь 1995 г. завод, к которому он относился, приватизировали. Позже объект здравоохранения включили в собственность приватизированного предприятия, существенно изменив условия приватизации.
Впоследствии объект был продан администрацией города за 29,2 млн руб. ООО "Самараинтур". В 2015 г. объект приобрело ООО "Волгадом". Компания планировала реконструировать его под жилой многоквартирный дом.
В ноябре 2024 г. прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском об истребовании здания профилактория общей площадью свыше 4,4 тыс. кв. м и земельного участка под ним площадью более 0,6 га из чужого незаконного владения. Иск был полностью удовлетворен.
Напомним, прокуратурой Самарской области с 2024 г. развернута кампания по возвращению в государственную и муниципальную собственность объектов общей стоимостью около 1 млрд рублей. Ведомству, в частности, удалось отсудить участки под виллой олигарха Юрия Качмазова и стадион "Буревестник" в Самаре. Также государству вернули ряд детских лагерей, например, "Кировец" в Куйбышевском районе Самары и "Чайка" в Центральном районе Тольятти.
