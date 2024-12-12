В Самарской области могут вернуть в госсобственность приватизированный в 90-х профилакторий

Прокуратура Самарской области через суд требует изъять территорию профилактория Жигулевского комбината стройматериалов.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что профилакторий на ул. Муравленко, 27 в Жигулевске незаконно выбыл из федеральной собственности в 90-х при приватизации госпредприятия "Жигулевский ордена Ленина комбинат строительных материалов".
Санаторий-профилакторий в нацпарке "Самарская Лука" открылся в 1967 году. С декабря 1992 г. по июнь 1995 г. завод, к которому он относился, приватизировали. Позже объект здравоохранения включили в собственность приватизированного предприятия, существенно изменив условия приватизации. А участок под объектом, находившийся в федеральной собственности, незаконно продала администрация города.
Сразу после передачи в частную собственность профилакторий сменил деятельности, что также являлось незаконным.
Теперь прокуратура требует изъять у нынешнего владельца, ООО "Волгадом", здание профилактория и участка под ним.
Суд наложил на недвижимость обеспечительные меры: запрет на реконструкцию, уничтожение, снос, а также арест и запрет регистрационных действий.
В случае удовлетворения иска региональная прокуратура и правительством Самарской области инициируют вопрос о возобновлении работы профилактория.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?