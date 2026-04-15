Пляж у "Ладьи" ушел под воду

В Самаре затопило пляж в районе "Ладьи". Он полностью ушел под воду. Кадры подтопления опубликовал в сети "ВКонтакте" и мессенджере МАХ блогер Евгений Щекин. Он отметил, что вода все еще продолжает прибывать.

Ранее сообщалось, что Жигулевская ГЭС приступила к традиционному сбросу воды и открыла плотину. На данный момент подтоплений на территории промышленной и селитебных зон не зафиксировано, но уровень воды превышает средние многолетние значения на 16 см.

В зоне риска - 35 приусадебных участков, 12 подъездных дорог в Куйбышевском, Красноглинском и Железнодорожном районах. Все службы быстрого реагирования наготове, инструктажи и учения проведены. Как отметил глава города Иван Носков, ситуация пока проходит в штатном режиме и лично им контролируется.