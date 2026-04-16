В Самаре продлили ограничение движения по ул. Литвинова до конца мая

В Самаре ограничение движения по Литвинова продлили по 31 мая. Это связано с ремонтом системы водоотведения. Проехать нельзя в границах улиц Конструктивной и Лиственной, сообщает пресс-служба горадминистрации.
До конца мая общественный транспорт будет следовать по скорректированным трассам:
- автобусы № 27: поедут от остановки "Магазин" до улицы Магистральной — по Зубчаниновскому шоссе, далее по маршруту;
- автобусы № 75: будут ходить в прямом направлении по Зубчаниновскому шоссе от остановки "Магазин" до Магистральной, далее по маршруту;
- автобусы № 87: в прямом направлении будут осуществлять перевозки по своему маршруту, в обратном направлении — от остановки "Магазин" по Зубчаниновскому шоссе до Магистральной, далее без изменений.
Напомним, движение по ул. Литвинова в Самаре закрыли в связи с ремонтными работами на трубопроводе в середине апреля.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет