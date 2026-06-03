"Диалог с Героем": Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" встретил трехлетие уникальным патриотическим проектом

1 июня 2026 исполнилось три года со дня открытия филиалов Государственного фонда "Защитники Отечества". Созданный по указу президента РФ Владимира Путина, Фонд за это время стал ключевым звеном в системе комплексной поддержки ветеранов боевых действий и членов семей погибших героев.

В череде направлений работы фонда особое место занимают просветительские и патриотические инициативы. Яркий пример -медиапроект Самарского филиала фонда "Диалог с Героем". Он обращен к молодежи, учащимся учебных заведений и всем, для кого патриотическое воспитание, преемственность поколений и живая память о подвиге являются безусловными ценностями.

Медиапроект "Диалог с Героем" - это цикл публичных интервью с ветеранами специальной военной операции. География спикеров охватывает участников и выпускников региональной программы "Школа героев", созданной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев", а также других военнослужащих, прошедших фронтовой путь.

"Благодарю самарский филиал фонда "Защитники Отечества" за приглашение поделиться своим опытом и за доверие стать первым гостем этой медиахроники. Для меня большая честь - открыть проект, который так точно отражает суть диалога с героем", - рассказал ветеран СВО Павел Кудаков, выпускник второго потока программы "Школа героев".

Ключевой принцип "Диалога с Героем" - через личный портрет, взгляд, интонацию показать человека, для которого служение Отечеству стало не импульсом, а осознанным, взвешенным решением. Каждый выпуск посвящен конкретной судьбе.

В этих интервью поднимаются самые разные темы: боевые будни и фронтовое братство, практики поддержки, которые оказывает филиал фонда "Защитники Отечества", вопросы патриотического воспитания молодежи, роль военной подготовки в учебных заведениях, а главное - сохранение связи и передача живого опыта между поколениями.

Проект становится не просто хроникой событий, а пространством живого диалога, где прошлое и настоящее сходятся в одной точке - в уважении к тем, кто выбрал защиту Родины своим путем.