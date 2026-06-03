"Диалог с Героем": Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" встретил трехлетие уникальным патриотическим проектом

1 июня 2026 исполнилось три года со дня открытия филиалов Государственного фонда "Защитники Отечества". Созданный по указу президента РФ Владимира Путина, Фонд за это время стал ключевым звеном в системе комплексной поддержки ветеранов боевых действий и членов семей погибших героев.
В череде направлений работы фонда особое место занимают просветительские и патриотические инициативы. Яркий пример -медиапроект Самарского филиала фонда "Диалог с Героем". Он обращен к молодежи, учащимся учебных заведений и всем, для кого патриотическое воспитание, преемственность поколений и живая память о подвиге являются безусловными ценностями.
Медиапроект "Диалог с Героем" - это цикл публичных интервью с ветеранами специальной военной операции. География спикеров охватывает участников и выпускников региональной программы "Школа героев", созданной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев", а также других военнослужащих, прошедших фронтовой путь.
"Благодарю самарский филиал фонда "Защитники Отечества" за приглашение поделиться своим опытом и за доверие стать первым гостем этой медиахроники. Для меня большая честь - открыть проект, который так точно отражает суть диалога с героем", - рассказал ветеран СВО Павел Кудаков, выпускник второго потока программы "Школа героев".
Ключевой принцип "Диалога с Героем" - через личный портрет, взгляд, интонацию показать человека, для которого служение Отечеству стало не импульсом, а осознанным, взвешенным решением. Каждый выпуск посвящен конкретной судьбе.
В этих интервью поднимаются самые разные темы: боевые будни и фронтовое братство, практики поддержки, которые оказывает филиал фонда "Защитники Отечества", вопросы патриотического воспитания молодежи, роль военной подготовки в учебных заведениях, а главное - сохранение связи и передача живого опыта между поколениями.
Проект становится не просто хроникой событий, а пространством живого диалога, где прошлое и настоящее сходятся в одной точке - в уважении к тем, кто выбрал защиту Родины своим путем.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги