Доверенные лица наставников программы "Школы героев" обсудили дальнейшее развитие проекта

Состоялся круглый стол, на котором доверенные лица наставников участников региональной программы "Школа героев" подвели итоги второго потока и обсудили дальнейшее развитие проекта. Напомним, программа запущена в 2024 году по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы "Время героев".

Программу реализует АНОО ДПО "Таволга" совместно с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области

На встрече участники сформировали предложения, которые лягут в основу дорожной карты для последующего обучения, подтвердив высокую эффективность практик наставничества и рекомендовав их к дальнейшему применению.

"Для нас, для первого потока это все было в новинку, — отметил выпускник первого потока "Школы героев", доверенное лицо наставника программы "Школа героев" Сергей Пономарев. — Участникам второго потока было уже легче проходить обучение, все стадии, основываясь на нашем опыте. Сейчас мы обсуждаем, как прошли стажировки, взаимодействие с наставниками и доверенными лицами".

Для обучения участников спецоперации предложено расширить программу модулями по управленческим и коммуникативным компетенциям, внедрить цифровые инструменты сопровождения, проводить регулярные карьерные консультации и ввести формат публичной защиты проектов. Важным направлением названо совершенствование системы обратной связи.

"Мы ориентируемся именно на взаимодействие с доверенными лицами, наставниками, — рассказала начальник отдела реализации проектов АНОО ДПО "Таволга" Анастасия Шепилова. — Работаем по программе, основанной на методике РАНХиГС, с региональным компонентом, и очень важен сбор рекомендаций от наставников для повышения эффективности подготовки будущих управленческих кадров".

В рамках мероприятия доверенные лица были награждены благодарственными письмами регионального министерства труда.