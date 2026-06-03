Доверенные лица наставников программы "Школы героев" обсудили дальнейшее развитие проекта

Состоялся круглый стол, на котором доверенные лица наставников участников региональной программы "Школа героев" подвели итоги второго потока и обсудили дальнейшее развитие проекта. Напомним, программа запущена в 2024 году по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы "Время героев".
Программу реализует АНОО ДПО "Таволга" совместно с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области
На встрече участники сформировали предложения, которые лягут в основу дорожной карты для последующего обучения, подтвердив высокую эффективность практик наставничества и рекомендовав их к дальнейшему применению.
"Для нас, для первого потока это все было в новинку, — отметил выпускник первого потока "Школы героев", доверенное лицо наставника программы "Школа героев" Сергей Пономарев. — Участникам второго потока было уже легче проходить обучение, все стадии, основываясь на нашем опыте. Сейчас мы обсуждаем, как прошли стажировки, взаимодействие с наставниками и доверенными лицами".
Для обучения участников спецоперации предложено расширить программу модулями по управленческим и коммуникативным компетенциям, внедрить цифровые инструменты сопровождения, проводить регулярные карьерные консультации и ввести формат публичной защиты проектов. Важным направлением названо совершенствование системы обратной связи.
"Мы ориентируемся именно на взаимодействие с доверенными лицами, наставниками, — рассказала начальник отдела реализации проектов АНОО ДПО "Таволга" Анастасия Шепилова. — Работаем по программе, основанной на методике РАНХиГС, с региональным компонентом, и очень важен сбор рекомендаций от наставников для повышения эффективности подготовки будущих управленческих кадров".
В рамках мероприятия доверенные лица были награждены благодарственными письмами регионального министерства труда.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги