Самарских мам приглашают поделиться своими историями в рамках проекта "Мамы России — знание и опыт" ПФО

В День защиты детей в России стартовал социальный интернет-проект "Мамы России — знание и опыт" ПФО. Его участницей может стать любая женщина из Самарской области и других регионов, которая познала счастье материнства и готова поделиться своим опытом.

Цель проекта — показать, что период беременности и рождения ребенка часто становится для женщин открытием нового потенциала, талантов, самореализации и даже начала собственного дела.

"Мамы России — знание и опыт" — это реальные истории женщин, которые с радостью рассказывают о своем материнстве. Организаторы приглашают к участию мам из всех регионов России, включая Приволжский федеральный округ и Самарскую область.

"Милые мамы, женщины России, добро пожаловать в проект! — призывает автор и координатор проекта Елена Светлая. — Ваш опыт материнства и успехи в разных сферах деятельности: семья, домашнее хозяйство, бизнес, образование, наука, культура, НКО и других — очень важны для молодого поколения нашей великой России".

Участницей проекта может стать каждая женщина-мама старше 18 лет (в том числе приемные мамы и мамы особенных детей), имеющая гражданство Российской Федерации. Особо организаторы приглашают бабушек, как мам "со стажем", их участие очень ценно и важно.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:

1. Написать на своей странице "ВКонтакте" короткий рассказ о счастье быть мамой

2. Добавить фото или видео из семейного архива

3. Обязательно указать хештеги: #МамыРоссииЗнаниеИопыт #МамаВмодеРоссия #ПФО

4. Стать подписчиком официальной группы проекта: "Мамы России — знание и опыт"

Каждая участница проекта получит официальный электронный диплом. "Вдохновляйте женщин по всей России!" — призывают организаторы. Участие бесплатное.