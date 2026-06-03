Самарских мам приглашают поделиться своими историями в рамках проекта "Мамы России — знание и опыт" ПФО

В День защиты детей в России стартовал социальный интернет-проект "Мамы России — знание и опыт" ПФО. Его участницей может стать любая женщина из Самарской области и других регионов, которая познала счастье материнства и готова поделиться своим опытом.
Цель проекта — показать, что период беременности и рождения ребенка часто становится для женщин открытием нового потенциала, талантов, самореализации и даже начала собственного дела.
"Мамы России — знание и опыт" — это реальные истории женщин, которые с радостью рассказывают о своем материнстве. Организаторы приглашают к участию мам из всех регионов России, включая Приволжский федеральный округ и Самарскую область.
"Милые мамы, женщины России, добро пожаловать в проект! — призывает автор и координатор проекта Елена Светлая. — Ваш опыт материнства и успехи в разных сферах деятельности: семья, домашнее хозяйство, бизнес, образование, наука, культура, НКО и других — очень важны для молодого поколения нашей великой России".
Участницей проекта может стать каждая женщина-мама старше 18 лет (в том числе приемные мамы и мамы особенных детей), имеющая гражданство Российской Федерации. Особо организаторы приглашают бабушек, как мам "со стажем", их участие очень ценно и важно.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:
1. Написать на своей странице "ВКонтакте" короткий рассказ о счастье быть мамой
2. Добавить фото или видео из семейного архива
3. Обязательно указать хештеги: #МамыРоссииЗнаниеИопыт #МамаВмодеРоссия #ПФО
4. Стать подписчиком официальной группы проекта: "Мамы России — знание и опыт"
Каждая участница проекта получит официальный электронный диплом. "Вдохновляйте женщин по всей России!" — призывают организаторы. Участие бесплатное.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги