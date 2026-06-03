Александр Карелин пригласил самарцев на турнир "Новая высота"

Председатель Общественного совета партийного проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия", трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин приглашает зрителей и гостей на Международный турнир по греко-римской борьбе "Новая высота", который пройдет 5-6 июня в Самаре.

Александр Карелин подчеркнул: "Новая высота" - это событие, объединяющее силу духа, волю к победе и уважение к традициям отечественного спорта. Здесь рождаются новые чемпионы, а легенды показывают путь. Жду всех во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре - приходите поддержать юных борцов и стать частью истории!"

Турнир памяти заслуженного строителя России, мецената и благотворителя Игоря Найвальта в этот раз соберет более 400 участников из семи стран и 50 регионов России. Это одно из масштабных спортивных событий в регионе, которое имеет огромное значение для развития греко-римской борьбы в стране. На турнире пройдет отбор на первенство мира среди юношей до 18 лет, а главный тренер сборной России Ислам Дугучиев лично отберет участников. Кстати, 4 июня в 16:00 на одной из площадок самарского Дворца спорта юные атлеты смогут попасть на мастер-класс главного тренера сборной России Николая Монова.

Особого внимания заслуживает программа второго дня - 6 июня. Утро начнется с "Зарядки с чемпионом" на набережной Волги у бассейна "ЦСК ВВС" - трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин лично проведет разминку для всех желающих. Более сотни молодых самарцев, в том числе студенты, активисты "Молодой Гвардии", волонтеры гуманитарной миссии и участники СВО начнут утро "на спорте" на одной из самых красивых набережных Поволжья.

В "Зарядке с чемпионом" примут участие депутат Самарской губернской думы, координатор проекта "Выбор сильных" в Самарской области Александр Живайкин, дважды кавалер ордена Мужества, участник СВО, помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов.

Организаторы ожидают, что в числе почетных гостей будет Никита Высоцкий - друг Игоря Найвальта и сын Владимира Высоцкого, чье имя носит Дворец спорта в Самаре. Кстати, гости турнира почтят память великого артиста и возложат цветы к его памятнику.

Центральная интрига дня - Кубок партпроекта "Выбор сильных": эстафета спортивно-игрового формата между командами по спортивной борьбе, самбо и дзюдо, в которой примут участие школьники 2017-2018 годов рождения.

6 июня зрителей "Новой высоты" ждут не только финальные поединки, но и настоящее шоу - церемония открытия с участием 500 артистов. За награждением победителей последует фото- и автограф-сессия с почетными гостями турнира.

Отметим, что мероприятия турнира "Новая высота" освещают ведущие федеральные и региональные СМИ. Прямую трансляцию поединков можно будет смотреть на сайте wrestlingtv.ru - ежегодная аудитория онлайн-просмотров достигает миллиона зрителей.

Напомним, проект "Выбор сильных" партии "Единая Россия" объединяет самбо, дзюдо и спортивную борьбу и направлен на развитие и повышение доступности массового спорта. Турнир "Новая высота" проходит при поддержке партпроекта "Выбор сильных" и группы компаний "ВолгаТрансСтрой".