Александр Карелин пригласил самарцев на турнир "Новая высота"

Председатель Общественного совета партийного проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия", трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин приглашает зрителей и гостей на Международный турнир по греко-римской борьбе "Новая высота", который пройдет 5-6 июня в Самаре.
Александр Карелин подчеркнул: "Новая высота" - это событие, объединяющее силу духа, волю к победе и уважение к традициям отечественного спорта. Здесь рождаются новые чемпионы, а легенды показывают путь. Жду всех во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре - приходите поддержать юных борцов и стать частью истории!"
Турнир памяти заслуженного строителя России, мецената и благотворителя Игоря Найвальта в этот раз соберет более 400 участников из семи стран и 50 регионов России. Это одно из масштабных спортивных событий в регионе, которое имеет огромное значение для развития греко-римской борьбы в стране. На турнире пройдет отбор на первенство мира среди юношей до 18 лет, а главный тренер сборной России Ислам Дугучиев лично отберет участников. Кстати, 4 июня в 16:00 на одной из площадок самарского Дворца спорта юные атлеты смогут попасть на мастер-класс главного тренера сборной России Николая Монова.
Особого внимания заслуживает программа второго дня - 6 июня. Утро начнется с "Зарядки с чемпионом" на набережной Волги у бассейна "ЦСК ВВС" - трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин лично проведет разминку для всех желающих. Более сотни молодых самарцев, в том числе студенты, активисты "Молодой Гвардии", волонтеры гуманитарной миссии и участники СВО начнут утро "на спорте" на одной из самых красивых набережных Поволжья.
В "Зарядке с чемпионом" примут участие депутат Самарской губернской думы, координатор проекта "Выбор сильных" в Самарской области Александр Живайкин, дважды кавалер ордена Мужества, участник СВО, помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов.
Организаторы ожидают, что в числе почетных гостей будет Никита Высоцкий - друг Игоря Найвальта и сын Владимира Высоцкого, чье имя носит Дворец спорта в Самаре. Кстати, гости турнира почтят память великого артиста и возложат цветы к его памятнику.
Центральная интрига дня - Кубок партпроекта "Выбор сильных": эстафета спортивно-игрового формата между командами по спортивной борьбе, самбо и дзюдо, в которой примут участие школьники 2017-2018 годов рождения.
6 июня зрителей "Новой высоты" ждут не только финальные поединки, но и настоящее шоу - церемония открытия с участием 500 артистов. За награждением победителей последует фото- и автограф-сессия с почетными гостями турнира.
Отметим, что мероприятия турнира "Новая высота" освещают ведущие федеральные и региональные СМИ. Прямую трансляцию поединков можно будет смотреть на сайте wrestlingtv.ru - ежегодная аудитория онлайн-просмотров достигает миллиона зрителей.
Напомним, проект "Выбор сильных" партии "Единая Россия" объединяет самбо, дзюдо и спортивную борьбу и направлен на развитие и повышение доступности массового спорта. Турнир "Новая высота" проходит при поддержке партпроекта "Выбор сильных" и группы компаний "ВолгаТрансСтрой".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги