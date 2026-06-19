В Тольятти замминистра промышленности РФ анонсировал пересмотр нацпроекта "БАС"

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" планируется пересмотреть, сместив акцент с летающих дронов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на Кадровом форуме БАС 2026, открывшемся в Тольятти 18 июня.
"Мы, в принципе, внутри себя давно уже понимаем, и с вами это не раз обсуждали, что мы из сферы исключительно воздушной переходим к мультисредовому пониманию необходимости развития автономных систем. В ближайшее время получим необходимые решения и будем разворачивать наш научно-производственный центр (НПЦ "БАС". — Прим. Волга Ньюс) в сторону поддержки мультисредовых автономных средств. Поэтому сразу смотрите шире, сразу смотрите не только на воздух, смотрите на воду, особенно в тех регионах, где проблемы с транспортной доступностью и есть водная транспортная сеть. Смотрите на сухопутье. В эту сторону надо идти", — отметил Василий Шпак.
Заявление прозвучало в рамках заседания Регионального совета (рабочей группы) отрасли беспилотных авиационных систем при президиуме Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем.
Также замглавы Минпромторга анонсировал изменение системы поддержки производителей БАС — средства будут выделяться только на совершенные рабочие полеты: "Коллеги, начните летать, просто начните. Работа в каждом регионе должна быть заточена на то, чтобы увеличилось количество сценариев и количество полетов в рамках этих сценариев. Мы готовы оказывать поддержку. Более того, мы в этом году ее переосмыслим — будем поддерживать только фактически совершенный полет, фактически проведенную работу беспилотной системы. Нам нужно, чтобы работала экономика, нужен масштаб деятельности, нужно выявление лучших практик и их последующее масштабирование".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.