В Тольятти замминистра промышленности РФ анонсировал пересмотр нацпроекта "БАС"

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" планируется пересмотреть, сместив акцент с летающих дронов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на Кадровом форуме БАС 2026, открывшемся в Тольятти 18 июня.

"Мы, в принципе, внутри себя давно уже понимаем, и с вами это не раз обсуждали, что мы из сферы исключительно воздушной переходим к мультисредовому пониманию необходимости развития автономных систем. В ближайшее время получим необходимые решения и будем разворачивать наш научно-производственный центр (НПЦ "БАС". — Прим. Волга Ньюс) в сторону поддержки мультисредовых автономных средств. Поэтому сразу смотрите шире, сразу смотрите не только на воздух, смотрите на воду, особенно в тех регионах, где проблемы с транспортной доступностью и есть водная транспортная сеть. Смотрите на сухопутье. В эту сторону надо идти", — отметил Василий Шпак.

Заявление прозвучало в рамках заседания Регионального совета (рабочей группы) отрасли беспилотных авиационных систем при президиуме Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

Также замглавы Минпромторга анонсировал изменение системы поддержки производителей БАС — средства будут выделяться только на совершенные рабочие полеты: "Коллеги, начните летать, просто начните. Работа в каждом регионе должна быть заточена на то, чтобы увеличилось количество сценариев и количество полетов в рамках этих сценариев. Мы готовы оказывать поддержку. Более того, мы в этом году ее переосмыслим — будем поддерживать только фактически совершенный полет, фактически проведенную работу беспилотной системы. Нам нужно, чтобы работала экономика, нужен масштаб деятельности, нужно выявление лучших практик и их последующее масштабирование".