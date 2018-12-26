За 2018 г. Самарская область сэкономила более 800 млн рублей на обслуживании госдолга

Министерство управления финансами Самарской области ведет планомерную работу по сокращению долговой нагрузки на бюджет региона. Так, за 11 месяцев 2018 г. осуществлены платежи по погашению заимствований региона на 19,6 млрд рублей.

Более того, по итогам текущего года расходы на обслуживание госдолга Самарской области должны составить 3,7 млрд руб., что на 808 млн руб. ниже первоначально запланированного объема и на 590 млн руб. - аналогичных расходов прошлого года.

По состоянию на 1 декабря 2018 г. объем государственного долга Самарской области составляет 55,25 млрд рублей. При этом полностью погашена задолженность перед коммерческими банками.

Рыночный долг региона представлен в основном обязательствами по выпущенным ценным бумагам. В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигационных займов Самарской области в общем объеме 36,7 млрд рублей. Из них за этот год регион разместил заем на 8 млрд руб. сроком обращения восемь лет по ставке купонного дохода 7,45%, что ниже текущего значения ключевой ставки ЦБ РФ (7,75%) и стало лучшим результатом на рынке субфедеральных займов в 2018 году.

"Итоги данного размещения подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона как надежного заемщика на рынке долгового капитала. Самарская область как надежный заемщик и эмитент с большим опытом работы на рынке заимствований своевременно и в полном объеме выполняет все свои обязательства по обслуживанию и погашению долга", - отмечают в пресс-службе правительства региона.

Депутат губернской думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Андрей Кислов положительно оценивает работу по сокращению госдолга Самарской области: "Как я понимаю, сейчас выбрана политика - исходя из возможностей бюджета, начать сокращение долговой нагрузки".

В продолжение он заметил, что сам не любит жить в долг и другим не советует. "Мы же понимаем: беря в долг, мы обрекаем следующие поколения на жизнь в кабале. Я не говорю, что надо отложить все задачи и все средства бросить на полное погашение бюджетных заимствований. Но я считаю, что кредитный долг региона наращивать не надо, а действующий - постепенно гасить", - отметил Андрей Кислов.

Напомним, с января 2014 г. до января 2017 г. объем госдолга Самарской области вырос с 39,6 до 67,4 млрд рублей. По итогам 2017 г. его удалось сократить на 3 млрд руб. - до 64,4 млрд руб., а расходы на его обслуживание уменьшились за этот период на 1 млрд рублей.

По итогам 2017 г. уровень долговой нагрузки составил 51%, за 2018 г. он должен снизиться еще на 4%.

В конце прошлого года между региональными властями и федеральным Минфином было заключено соглашение о реструктуризации обязательств по ранее взятым кредитам на 12,2 млрд руб.: срок их погашения должен был наступить в 2018-2019 и 2021-2022 году, однако был продлен на семь лет. В результате в 2018 г. удалось сократить объем расходов на погашение заимствований на 4,8 млрд руб., в 2019 г. - на 2,8 млрд рублей.

О необходимости сокращения долговой нагрузки региона, а также расходов на ее обслуживание неоднократно заявлял глава региона Дмитрий Азаров.

"Мы будем и впредь исполнять взятые обязательства по сокращению долговой нагрузки бюджета. Без этого мы не сможем участвовать в федеральных программах по целому ряду направлений. Кроме того, если мы не будем сокращать госдолг и уровень долговой нагрузки, мы не будем иметь права на реструктуризацию задолженности до 2024 года, которую мы провели, и нам придется досрочно погашать ранее привлеченные кредиты", подчеркивал ранее губернатор.

Также в конце года была утверждена долговая политика Самарской области на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг., основной задачей которой будет "снижение уровня долговой нагрузки".