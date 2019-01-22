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Прорыв на самарской теплотрассе может обернуться уголовным делом

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 января, в Самаре начали доследственную проверку по факту прорыва трубопровода, из-за чего получили ожоги несколько человек, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: администрация Самары

Напомним, 22 января прорвало теплотрассу в Кировском районе Самары. Горячая вода растеклась по улицам. В результате ожоги различной степени тяжести получили несколько человек, в том числе подросток.

Сейчас всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

"По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", — сообщили в СУ СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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