В Красноармейском прошла межрайонная спартакиада на призы Евгения Серпера

В пятницу, 15 марта, в селе Красноармейское прошла третья межрайонная спартакиада на призы депутата Государственной думы Евгения Серпера.

В соревнованиях участвовали команды Безенчукского, Красноармейского, Пестравского, Приволжского и Хворостянского районов. В программе были представлены шесть видов спорта: плавание, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, шахматы и дартс.

Победителем в общекомандном зачете в третий раз подряд стала сборная Хворостянского района, выигравшая в турнирах по дартсу, плаванию и мини-футболу. Второе место заняла сборная Приволжского района, победившая в волейболе и настольном теннисе. Третьей стала сборная Безенчукского района, выигравшая турнир по шахматам.

Почетными гостями спартакиады стали главы муниципальных районов области, чьи команды участвовали в турнире, и депутат Госдумы, президент федераций шахмат ПФО и Самарской области Евгений Серпер. Он сыграл две партии в шахматы со своим постоянным спарринг-партнером - главой Хворостянского района Виктором Маховым, которые традиционно завершились вничью.

"Решение проводить спартакиаду было принято совместно с главами районов, она проходит два раза в год - зимой и летом. С каждым разом количество участников увеличивается, интерес к мероприятию постоянно растет. Не исключено, что в перспективе - расширение географии соревнований", - комментирует Евгений Серпер.

По его словам, спартакиада позволяет налаживать общение и дружеские отношения между районами и их жителями. Кроме того, она помогает пропагандировать здоровый образ жизни.

"Проводя эту спартакиаду, мы вносим свою лепту в пропаганду здорового, активного образа жизни. Сам я - спортсмен-любитель, с детства занимаюсь шахматами, с удовольствием играю в хоккей. Стараюсь по мере возможности приобщить к занятию разными видами спорта как можно больше земляков", - рассказал депутат.

Следующая летняя спартакиада состоится в Пестравском районе.