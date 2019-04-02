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Страхование Финансы

Работодатели области теперь смогут подтвердить ОКВЭД через Интернет

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно не позднее 15 апреля все страхователи (работодатели) области должны подтверждать основной вид своей экономической деятельности (ОКВЭД), который осуществляли в предшествующем году.

От этого будет зависеть, какой класс профессионального риска и какой тариф для уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будут установлены организации на текущий год.

Это должны сделать все без исключения работодатели, зарегистрированные в ФСС РФ, кроме индивидуальных предпринимателей и вновь созданных в 2018 году организаций, которые не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. В настоящее время сохраняются 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска.

Для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователю необходимо представить в отделение Фонда следующие документы: заявление; справку-подтверждение основного вида экономической деятельности, указав ОКВЭДы, действующие в 2018 году; копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей - субъектов малого предпринимательства).

Если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической деятельности, не представит вышеуказанные формы в установленный срок, такой страхователь в текущем году будет отнесен к имеющему наиболее высокий класс профессионального риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД2, указанными в отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ.

В связи с этим Самарское региональное отделение Фонда социального страхования рекомендует работодателям региона не откладывать процедуру подтверждения ОКВЭД на потом. Кто не успеет - будет платить по наиболее высокому тарифу.

Документы для подтверждения основного вида экономической деятельности могут быть представлены в территориальный орган Фонда страхователем (представителем страхователя по доверенности): на личном приеме; по почте, в электронном виде через единый портал госуслуг. Услуга бесплатна, а алгоритм действий очень прост.

Быстрее всего подтвердить ОКВЭД можно в электронном виде, воспользовавшись электронным "Личным кабинетом страхователя" или сервисом "Шлюз спецоператора" (например, СБИС+КОНТУР).

Полученное от работодателя заявление регистрируется Фондом в тот же день, а в течение двух недель в личном кабинете появится уведомление об установленном с начала текущего года размере страхового тарифа.

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