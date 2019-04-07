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2 тысячи человек открыли в Самаре легкоатлетический сезон "Космический забегом"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 7 апреля прошел забег, посвященный Дню космонавтики и 100-летию со дня рождения почетного конструктора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Козлова.

Фото: администрации Самары пресс-служба

В 2019 г. "Космический забег" открыл городской легкоатлетический сезон. Принять участие можно было в трех дистанциях: 3 км, 10 км и 21,1 км. Также был организован забег на 600 м для детей от года до 10 лет. Беговая дистанция проходила по Волжскому проспекту, он ул. Маяковской и ул. Ново-Садовой через Северо-Восточную магистраль и ул. Лесную.

На старт вышли более 2000 спортсменов из 88 российских городов. Самому юному спортсмену — год, взрослому — 80 лет.

"Сегодня в Самаре "Космическом забегом" мы открываем беговой сезон. В 2016 году мы начинали всего со 100 человек. Сегодня уже зарегистрировались около 2 тысяч человек, — отметил руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Самары Сергей Четвериков. — Впереди у нас еще несколько забегов, в том числе и самарский марафон, который пройдет 25 августа".

Всем участникам, завершившим дистанцию, вручили памятные медали финишера. Спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, награждены дипломами и медалями.

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