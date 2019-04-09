Как увеличить продажи без дополнительного бюджета

25 апреля в Региональном центре инноваций StartupSamara пройдет встреча собственников и руководителей бизнеса с директором по развитию медиапродуктов социальной сети ВКонтакте Арсением Ашомко "BusinessUp. Прорывные технологии для кратного роста бизнеса".

Разговор пойдет о технологиях Big Data, CRM, Cloud Technology, воронках продаж, пошаговых инструментах повышения конверсии. Участники обсудят, какие инструменты подходят бизнесу и как их грамотно внедрить. Особое внимание будет уделено инструментам увеличения продаж без допбюджета. Участники вместе со спикером разберут кейсы диджитал-маркетинга от "Билайн" Бизнес.

Зарегистрироваться на встречу можно до 19 апреля. Регистрация по ссылке: businessup.hseinc.ru.

Организаторами выступают НИУ ВШЭ и "Билайн" Бизнес при поддержке YellowRockets. Место проведения: Студенческий переулок, 8, StartupSamara.