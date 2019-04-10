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ИТ Транспорт и связь

Технологии МегаФона помогут российским хирургам спасать жизни

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общество эндоскопических хирургов России имени академика В.Д. Федорова (РОЭХ) и МегаФон подписали соглашение, в рамках которого оператор связи представляет в распоряжение лучших российских врачей телемедицинскую платформу, позволяющую повысить безопасность при проведении сложных хирургических операций в экстренных и плановых ситуациях.

Телемедицинская платформа МегаФон — облачный сервис, позволяющий медицинским учреждениям проводить удаленные консультации по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, обеспечивает удаленный контроль состояния здоровья пациентов.

Члены Общества эндоскопических хирургов России получают доступ ко всему функционалу Телемедицинской платформы, что позволяет в любое время, как в операционной, так из любой точки мира, контролировать ход операции и получать видео операционного поля.

Своевременная помощь эксперта в таких ситуациях помогает оперирующему хирургу принять правильное решение, ведь к платформе подключается размещенный в операционной телемедицинский комплекс, к которому можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое медицинское оборудование. В случае сложной ситуации платформа позволяет получить помощь экспертного сообщества прямо в ходе хирургического вмешательства.

Платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее в любом стационаре, как районной больнице, так и Национальном медицинским исследовательском центре.

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