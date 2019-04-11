"Ростелеком" занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг

"Ростелеком" лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2018 году по данным независимого консалтингового агентства ТМТ Консалтинг.

По оценкам "ТМТ Консалтинг", в 2018 году объем рынка виртуальных АТС в России вырос на 35% по сравнению с 2017 годом. Наибольшего прироста клиентской базы в относительных показателях в 2018 году добился "Ростелеком". Доля рынка компании увеличилась более чем в 2 раза — с 11% в 2017 году до 24% в прошлом.

По мнению агентства, этому способствовало внедрение компанией в конце 2017 года пакетных предложений "Быть в плюсе", предоставляющих возможность получения сервисов ВАТС с 50% скидкой, а также активное продвижение услуги ВАТС в регионах.

"Нашему эффективному продвижению на рынке виртуальных АТС помимо выгодного пакета "Быть в плюсе" способствовали активный омниканальный подход к привлечению клиентов, индивидуальный подход при настройке таргетинга и рекламного продвижения для каждого региона, а также простое и прозрачное ценообразование с широкой функциональной линейкой сервиса", — говорит директор направления корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком" Сергей Таболин.

Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через "облако". "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы "Виртуальных АТС" имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.