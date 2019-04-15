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Самарский спортсмен Сергей Николаев завоевал золото чемпионата России по велоспорту на шоссе

СЕВАСТОПОЛЬ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воспитанник самарской СШОР № 7 Сергей Николаев завоевал золото чемпионата России по велоспорту на шоссе, сообщает министерство спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Соревнования прошли в Судаке. Сергей Николаев занял первое место в групповой горной гонке.

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