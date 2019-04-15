Самарский спортсмен Сергей Николаев завоевал золото чемпионата России по велоспорту на шоссе

Воспитанник самарской СШОР № 7 Сергей Николаев завоевал золото чемпионата России по велоспорту на шоссе, сообщает министерство спорта Самарской области.
Соревнования прошли в Судаке. Сергей Николаев занял первое место в групповой горной гонке.
Воспитанник самарской СШОР № 7 Сергей Николаев завоевал золото чемпионата России по велоспорту на шоссе, сообщает министерство спорта Самарской области.
Соревнования прошли в Судаке. Сергей Николаев занял первое место в групповой горной гонке.
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