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ИТ Транспорт и связь

Самарцев приглашают на бесплатный семинар по продвижению бизнеса в Интернете

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 апреля Региональный центр инноваций StartupSamara и digital-агентство ORWO приглашают на семинар "Поисковое продвижение в 2019-м: пользовательские сценарии, власть маркетплейсов и другие тренды в SEO".

Создать сайт или блог недостаточно для эффективного ведения бизнеса в Интернете. Чтобы занимать ведущие места в рейтинге поисковых систем, компаниям нужно уметь адаптироваться к постоянно меняющейся SEO-отрасли. 18 апреля руководитель SEO-отдела Digital-агентства Original Works Артем Дорофеев расскажет о новых возможностях и устаревших методиках SEO, как иметь высокие позиции в поиске в 2019 году и как бизнесу соответствовать требованиям поисковиков.

Семинар будет полезен тем, у кого есть коммерческий сайт и задача увеличить органический трафик из поиска. Тема будет особенно актуальна собственникам бизнеса и менеджерам, принимающим решения по сайту.

Артем Дорофеев — руководитель SEO-отдела Digital-агентства Original Works. Работает в сфере поисковой аналитики, SEO под Яндекс и Google. Участвовал в продвижении более чем 200 проектов.

Семинар бесплатный, регистрация по ссылке.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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