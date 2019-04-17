"Ростелеком" запускает новый цифровой медицинский сервис

"Ростелеком Здоровье" — это мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи. Новый цифровой сервис "Ростелеком" запускает в пилотную эксплуатацию в партнерстве с ООО "Мобильные Медицинские Технологии" (ММТ).

Онлайн-консультации предоставляют врачи лучших клиник Москвы и Санкт-Петербурга — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ГНЦ "Институт иммунологии и аллергологии", ФГБУ "Клиническая больница № 1" Управления делами Президента РФ, Медицинского научного центра "МедБиоСпектр", Медико-генетического центра Genotek и др.

"Клиенты нашего нового сервиса без поездок в поликлинику и очередей, в любом удобном формате, например, с помощью чата или видеозвонка, могут оперативно связаться с врачом. Причем неважно, какой это день (будний или выходной), какое время суток и где находится пользователь. Достаточно иметь доступ в интернет и подать заявку через мобильное приложение или сайт сервиса — врач ответит в течение трех минут. Сервис предлагает удобные индивидуальные или семейные программы, чтобы подписчик мог в режиме онлайн заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких", — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

В настоящее время пользователям предлагаются три программы. "Домашний доктор" (индивидуальная) и "Семейный доктор" (три человека) рассчитаны на 3 или 12 месяцев, включают неограниченное количество обращений к дежурному врачу и ряд консультаций узкопрофильных специалистов. Подписка "Личный эксперт" (индивидуальная) подразумевает углубленную работу с профильными врачами."Мы создаем комфортные условия для общения с врачом и предоставляем пользователям возможность оценить полезность удаленных консультаций, — говорит генеральный директор и сооснователь ММТ Денис Юдчиц. — На сегодняшний день более 80% обращений в сервис решаются в онлайн-режиме. Широкий спектр компетенций позволяет пользователю получить консультации редких специалистов, узнать "второе мнение", подготовиться к плановым медицинским вмешательствам. В команде сервиса 180 врачей высокой квалификации по более чем 60 медицинским направлениям".

Воспользоваться сервисом "Ростелеком Здоровье" можно с помощью сайта www.rt.ru/zdorovye или одноименного мобильного приложения, доступного для устройств с операционными системами Android и iOS. В специальном разделе "Врачи" размещена исчерпывающая информация об образовании и квалификации каждого специалиста.

"Наша компания продолжает развивать экосистему сервисов, которые призваны решить максимум задач человека и семьи. Мы предлагаем новые цифровые сервисы в партнерстве с ведущими российскими компаниями, которые обладают уникальной экспертизой и опытом. Считаем, что будущее за бизнесом, основанным на партнерстве. "Ростелеком" открыт к сотрудничеству, готов делиться своими ресурсами и инфраструктурой, чтобы совместный бизнес добивался успеха и привлекал новых клиентов", — подчеркнул директор офиса перспективных цифровых продуктов "Ростелекома" Кирилл Брылёв.