Юбилейная спартакиада объединила сотни сотрудников компании "Роснефть"

На самарском стадионе "Локомотив" с 4 по 6 июня соревновались более трехсот представителей нефтяной промышленности губернии и других регионов России. Участники зонального тура XV Летней спартакиады ПАО "НК "Роснефть" в очередной раз показали высокие спортивные результаты.

Победные ориентиры

Корпоративный девиз нефтяной компании "Роснефть" - "Ни дня без спорта! Ни дня без побед!" - поддерживает большинство сотрудников. Для многих атлетов, участвующих в спартакиаде несколько лет, это стало образом жизни. В этом году зональные туры спортивных игр прошли во всех крупных городах присутствия компании, в том числе в Самаре. "Локомотив" принял восемь команд, представляющих дочерние общества компании: АО "Самаранефтегаз", ОАО "Удмуртнефть", ПАО "Варьеганнефтегаз", ООО "РН-Учет", АО "РН-Транс", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", АО "Отрадненский газоперерабатывающий завод", ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" - всего более трехсот спортсменов. В течение трех дней они состязались в мини-футболе, баскетболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе, силовом двоеборье, легкой атлетике, перетягивании каната, а также бильярде и боулинге.

Заместитель генерального директора АО "Самаранефтегаз" по снабжению Михаил Аржанов на торжественном открытии спортивного праздника отметил, что для работников компании "Роснефть" это ключевое событие, поскольку увлечение спортом - важнейшая составляющая жизни многотысячного коллектива, ориентирующегося на здоровый образ жизни.

"Корпоративная спартакиада собирает под свои знамена лучших спортсменов, - сказал Михаил Аржанов. - Трудно переоценить значимость подобных мероприятий. Участие в спортивных соревнованиях закаляет характер, воспитывает командный дух и готовность биться за результат. Мы уверены, что сплоченность и единство, которые проявляют нефтяники на спортивных площадках, способствуют проявлению тех же качеств и в профессиональной сфере".

Команда "Самаранефтегаза" - неизменные фавориты спартакиады - оказалась одной из самых многочисленных на турнире. В ее составе было сорок человек - представители всех спортивных направлений. Среди них были как именитые чемпионы прошлых лет, так и новички.

По словам руководителя команды Алексея Малахова, стремящиеся к победе сотрудники всегда находят время для тренировок, тем более что предприятие создает все необходимые условия для спортивных свершений: для занятий арендуются помещения и стадионы, на время турниров предлагается особый график работы. Для любителей, ведущих активный образ жизни, предоставляется возможность посещения бассейна, футбольных и волейбольных площадок.

Чемпионское хобби

Турнир открылся 4 июня с легкоатлетической эстафеты. Женщины бежали 4×100 м, мужчины - 4×400 м. 24-летняя Ирина Власова, инженер производственно-технического отдела управления добычи нефти и газа АО "Самаранефтегаз", в течение пяти лет работы на предприятии дважды становилась призером финальных этапов спартакиад. Нынешняя летняя - третья в ее спортивной карьере. В зимней спартакиаде, которая также традиционно проводится каждый год под эгидой "Роснефти", Ирина участвует уже пять лет в роли конькобежки. По ее мнению, занятия спортом тренируют характер и волю, что очень помогает в профессии.

фото предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Мужская сборная по бегу "Самаранефтегаза" в стартах блестяще отстояла лидирующие позиции. Спортсмены - четырехкратные победители и двукратные серебряные призеры финала спартакиады Роснефти. Помощник мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ-4 Марат Гарипов уже в восьмой раз на спартакиаде. "Соревнования нас сплачивают, ведь далеко не на всех предприятиях есть шанс проявить себя на спортивном поприще", - считает он. Его личный рекорд в любимой дистанции на 400 м - 47 секунд.

В первый день прошли также соревнования по толканию ядра, шахматам, мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. Программа спартакиады все три дня была насыщенной. Одни соревнования сменяли другие. Болельщики охрипли от бурной поддержки своих коллег. Так, на пяти матчах, которые провела команда по баскетболу "Самаранефтегаза" - неоднократные чемпионы и призеры корпоративных игр прошлых сезонов, - крепкая поддержка соратников ощущалась во всем, прежде всего, в уверенности, с которой играли спортсмены.

Ведущий специалист административно-хозяйственного управления Олег Скворцов - один из ведущих игроков команды. Это его восьмая спартакиада. Он рассказал, что к зональному туру баскетболисты усиленно готовились в течение 1,5 месяца, а с сентября проходили регулярные тренировки.

К слову, команда по баскетболу "Самаранефтегаза" - участник городского чемпионата и областных соревнований. "В этом году мы были настроены побеждать, поэтому все сделали для того, чтобы показать отличные результаты. Соперники сильны, но тем ценнее награды, добытые в упорной борьбе", - признался спортсмен.

В зале, где проходили соревнования по настольному теннису, все дни стояла напряженная тишина, иногда разбавляемая эмоциональными выкриками участников. Зрители следили за тактикой и игрой спортсменов. Одной из лучших среди теннисистов стала мастер спорта Татьяна Ушенко, представляющая самарскую команду. Надо сказать, что в прошлом году на финальном этапе спартакиады "Роснефти" в Сочи команда "Самаранефтегаза" по настольному теннису заняла первое место.

"Настольным теннисом я занимаюсь всю жизнь, - рассказала она. - Благодаря предприятию, где я работаю уже десять лет, я могу поддерживать форму и оттачивать мастерство. Тренируюсь после работы и по выходным. Для занятий создаются прекрасные условия. Турнир поддерживает имидж компании, демонстрирует ее корпоративные ценности и стремления. А они заключаются в здоровом образе жизни, сплоченности, дружбе и спорте, который многих объединяет и помогает лучше справиться с профессиональными задачами".

Во второй день турнира, 5 июня, борьба в гиревом спорте оказалась одной из самых зрелищных и эмоциональных. Одним из сильнейших стал сотрудник "Самаранефтегаза" Евгений Пименов. Чемпион финала спартакиады в Сочи 2018 года, он в этом виде спорта с 2011 года. Евгений может в течение десяти минут совершить свыше 250 рывков вверх гирей весом 24 кг.

фото предоставлено АО "Самаранефтегаз"

В заключительный день турнира, 6 июня, определились финалисты в мини-футболе, волейболе и баскетболе. Женщины пробежали 500 м, мужчины - 1000 м. Перетягивание каната завершило трехдневный марафон. Судейская коллегия подвела итоги спартакиады.

В числе победителей и призеров зонального турнира - сотрудники "Самаранефтегаза". В общекомандном зачете самарцы на первом месте. Победители и серебряные призеры летней спартакиады примут участие в финальном этапе турнира "НК "Роснефть" в сентябре этого года.

Заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова:

- Эта спартакиада - настоящий праздник для всех нас. Отрадно, что каждый год на этой площадке мы видим здоровых и красивых спортсменов компании "Роснефть". Хочу поблагодарить руководство компании и организаторов соревнований за то, что такой праздник спорта устраивают ежегодно. Надеюсь, что эта добрая традиция, которая поддерживается уже на протяжении 15 лет, будет и дальше объединять поколения и профессии. Своим примером воли к победе и силы духа опытные спортсмены воспитывают молодежь. Хочется пожелать, чтобы эта эстафета передавалась и дальше на протяжении долгих лет.