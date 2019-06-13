16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Другой Телеком" строит цифровой город Журналисты и блогеры Поволжья представили на конкурс "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее" 270 работ "Ладуга" развивает автомобильный инжиниринг в России Александр Сергиенко: "Проект АО "Смартс" обеспечивает техническую возможность полномасштабного внедрения систем "Умного города" В Самаре обсудили проектное управление в IT-сфере

ИТ Транспорт и связь

"Ростелеком" и Mail.ru Group станут партнерами в развитии цифрового школьного образования

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати

ПАО "Ростелеком" и Mail.ru Group объявляют о стратегическом сотрудничестве в области цифрового школьного образования в России. Соответствующее соглашение подписали первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко и генеральный директор Mail.ru Group (Россия) Борис Добродеев.

Документ предполагает создание совместного предприятия ООО "Цифровое Образование" (СП), которое призвано занять лидирующие позиции на рынке цифрового школьного образования в России. Стороны договорились, что доли в СП будут распределены между ними поровну.

Основной сферой деятельности СП станет разработка информационных продуктов, предназначенных для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники, коммуникационные сервисы для школ, учителей, родителей и учеников. Стороны объединят ресурсы и экспертизу для разработки в рамках СП собственных технологий, необходимых для процессов цифрового образования.

"Поддержка образования и науки входит в число стратегических направлений развития Mail.ru Group. Более 8 лет мы даем студентам возможность получить практические знания в сфере IT, помогаем школьникам с профориентацией и проводим конференции и чемпионаты для профессионалов. Мы рады, что нашим партнером в развитии этого направления станет "Ростелеком". Объединив усилия, мы надеемся, что сможем сделать образование в школах всей страны более технологичным и современным", — комментирует Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

"Одна из важнейших задач для "Ростелекома" — предоставить школьникам из всех уголков страны доступ к качественному образовательному контенту. Сегодня образовательный процесс тесно связан с цифровыми технологиями как в части разработки, так и доставки контента. При этом потребность в качественных образовательных продуктах с применением новых технологий чрезвычайно велика. У нашей компании и холдинга Mail.ru Group есть все необходимые компетенции и опыт для решения этой задачи", — сказал Владимир Кириенко, первый вице-президент "Ростелекома".

Гид потребителя

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30