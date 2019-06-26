В Самаре будут уничтожены 34 километра изъятых у браконьеров сетей

20 июня в Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры о признании права собственности Российской Федерации на более чем 3000 незаконных орудий добычи вылова водных биоресурсов, включая сети протяженностью более 34 километров, изъятые сотрудниками рыбоохраны в рамках рейдовых мероприятий, об этом сообщили в прокуратуре.

Данные запрещенные орудия вылова рыбы хранились в складских помещениях Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и были выявлены Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой во время проверки исполнения требований действующего законодательства при использовании и утилизации орудий незаконного лова.

Как пояснили в прокуратуре, теперь, после вступления решения суда в силу, будет рассмотрен вопрос об уничтожении изъятых у браконьеров вещей.