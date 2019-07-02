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Народное творчество Культура

В Самаре пройдет песенный фестиваль народов Поволжья "Волга одна, песни разные"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 4 и 5 сентября пройдет первый песенный фестиваль народов Поволжья "Волга одна, песни разные". Фестиваль задуман, как площадка для творческого общения начинающих и уже состоявшихся музыкантов из разных городов, которые хотят представить свои работы вниманию коллег и широкой публики.

Участником конкурсной программы фестиваля может стать любой желающий автор или исполнитель песен в жанре "народная песня", "авторская песня", "патриотическая песня" достигший возраста 14 лет.

Конкурсная программа состоит из двух туров: отборочного и финального. Первый является заочным этапом, в ходе которого будут отобраны финалисты. Финальный этап фестиваля будет проходить на летней эстраде парка "Струковский Сад" 4 и 5 сентября. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия.

В состав жюри фестиваля входят народный артист РФ Марк Левянт, экс-музыкант ВИА "Синяя птица" Юрий Банковский, заслуженный артист Ингушетии Михаил Морозов, доцент СГИК Алла Чванова, народная артистка Самарской области Юлия Денисова и заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева.

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