В Самаре пройдет песенный фестиваль народов Поволжья "Волга одна, песни разные"

В Самаре 4 и 5 сентября пройдет первый песенный фестиваль народов Поволжья "Волга одна, песни разные". Фестиваль задуман, как площадка для творческого общения начинающих и уже состоявшихся музыкантов из разных городов, которые хотят представить свои работы вниманию коллег и широкой публики.

Участником конкурсной программы фестиваля может стать любой желающий автор или исполнитель песен в жанре "народная песня", "авторская песня", "патриотическая песня" достигший возраста 14 лет. Конкурсная программа состоит из двух туров: отборочного и финального. Первый является заочным этапом, в ходе которого будут отобраны финалисты. Финальный этап фестиваля будет проходить на летней эстраде парка "Струковский Сад" 4 и 5 сентября. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия. В состав жюри фестиваля входят народный артист РФ Марк Левянт, экс-музыкант ВИА "Синяя птица" Юрий Банковский, заслуженный артист Ингушетии Михаил Морозов, доцент СГИК Алла Чванова, народная артистка Самарской области Юлия Денисова и заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева.