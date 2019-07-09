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ИТ Транспорт и связь

"Ростелеком" запустил в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" ввел в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов B2O (Business-to-Operator). Благодаря эффективному использованию технологии больших данных система, разработанная компанией Nexign (входит в "ИКС Холдинг"), позволит "Ростелекому" полностью контролировать объемы голосового трафика, отслеживать эффективность тарифной политики, а также получать быстрый доступ к необходимым данным. К настоящему моменту разработан базовый функционал системы и завершено несколько крупных этапов по расширению ее функциональности.

Сотрудничество "Ростелекома" и компании Nexign в автоматизации межоператорских расчетов имеет долгую историю. Кроме текущего проекта, компании занимались разработкой уникальной маршрутной модели для расчета международного трафика, а также интеграцией расчетов отдельных подразделений.

"Основная задача, которую клиент ставил перед нами, заключалась в организации работы с большим объемом данных - отсюда повышенные требования к скорости обработки запросов и надежности системы, - отметил технический директор компании Nexign Михаил Матюшин. - Подбор оптимального проектного решения потребовал принципиально нового подхода с инженерной точки зрения. В результате эффективно выстроенного взаимодействия между командами экспертов Nexign и "Ростелекома" была создана универсальная масштабируемая аналитическая система, не только способная справиться с текущей задачей, но и ориентированная на дальнейшее развитие бизнеса провайдера цифровых услуг".

"Для сегмента B2O очень важен вопрос контроля и анализа пропускаемого трафика. Появление в "Ростелекоме" системы аналитической отчетности позволяет полностью контролировать объемы голосового трафика, выявлять нелегитимные схемы пропуска трафика, отслеживать динамику, сопоставлять плановые и фактические показатели, делать прогнозы. Любые необходимые данные доступны в любой момент, получить их просто и удобно. Использование системы позволило избежать существенного ручного труда по формированию данных для отчетности и раздельного учета затрат. Мы также расширили функциональность системы, дополнив ее данными о неголосовых услугах - аренде каналов, интернет-трафике, сигнальном трафике, - сказала вице-президент по работе с операторами связи компании "Ростелеком" Наталия Крючкова. - Доходы от внедрения системы уже превзошли затраты на ее создание. Высокие компетенции коллег из Nexign, а также слаженная работа ИТ- и бизнес-подразделений "Ростелекома" позволили создать максимально полезный продукт, широко используемый внутри компании, что сделало коммерческую деятельность компании еще более прозрачной".

Гид потребителя

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