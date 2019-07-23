На фестиваль в Самарскую область собрались IT-специалисты со всей страны

С 19 по 21 июля в Самарской области в пос. Прибрежный прошел фестиваль 404 CAMP, на который съехались IT-специалисты со всей страны. Уже второй год подряд в середине лета компания Haulmont при поддержке правительства Самарской области организует мероприятие в формате open air — палаточный лагерь для "айтишников".

"Самарская область с этого года активно включилась в реализацию национального проекта "Цифровая экономика", выполнить который без высококвалифицированных кадров просто невозможно, спрос на профессионалов только растет. 404 CAMP открывает большие возможности как для очень опытных айтишников, так и для тех, кто только начинает свою профессиональную дорогу в IT. Ведь на площадке фестиваля можно не просто хорошо отдохнуть, пообщаться, но и получить бесценный опыт, знания, которыми щедро делились спикеры фестиваля. Саморазвитие и самосовершенствование — это путь к успеху", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи в Самарской области Станислав Казарин.

По мнению организаторов, главная цель мероприятия — развитие регионального IT-сообщества. Чем больше в Самарской области интересных событий и площадок для общения, тем больше специалистов строят карьеру в местных IT-компаниях. Студенты, которые изучают информационные технологии и планируют работать в этой сфере, на 404 CAMP могут присмотреться к отрасли и пообщаться с профессионалами.

В этом году результат говорит сам за себя. 404 CAMP по сравнению с прошлым годом стал намного масштабнее. Количество участников превысило 500 человек: разработчики, тестировщики, менеджеры проектов, специалисты техподдержки со всех уголков страны.

Чем хорош open air, так это совмещением отдыха и обучения. В этом году образовательная программа получилась невероятно насыщенной: два трека докладов и 20 спикеров. Выступали не только представители самарских ИТ-компаний, но и спикеры из Калининграда, Краснодара, Москвы и других городов.

Темы были максимально разнообразны: frontend, backend, нейросети, интернет вещей, мобильная разработка, архитектура приложений, развитие карьеры и другие. В своем выступлении председатель совета директоров ГК CDC Хусейн Аз-зари (Москва) поделился с гостями секретами успешной продажи мобильных приложений за рубеж и рассказал о наиболее востребованных качествах мобильного разработчика.

Главная задача докладов на 404 CAMP, по мнению генерального директора компании Haulmont Александра Зоткина, "придать слушателям заряд вдохновения для изучения новых технологий, профессионального роста и активного развития карьеры". "Еще одна важная составляющая мероприятия — нетворкинг. 404 CAMP объединил вокруг себя людей разных возрастов, которые между докладами обменивались контактами и приглашали на собеседования", — отметил он. \

По мнению Кирилла Аникина, участника фестиваля, 404 CAMP — это один из лучших фестивалей, на котором он присутствовал. "Айтишники делают фестиваль для айтишников. Люди, они же гости, это душа фестиваля, просто великолепны. Мне хотелось быть везде одновременно. Очень много интереснейших людей. Уверен, фестиваль будет расти с каждым годом по экспоненте, но команде организаторов удастся сохранить его камерность", — поделился он своими впечатлениями.

Помимо программы докладов, участникам были предложены различные развлечения: робофутбол, настольные игры, мастер-классы, конкурс по приготовлению шавермы и другие.