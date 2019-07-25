16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарчанка Анастасия Липатова покинула Дом-2 после драки из-за собаки Известный повар-шоумен накормит рожениц в Самаре "Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей Сергей Шнуров: "Поле солнечных батарей под Самарой выглядит почти так же круто, как я без одежды" На концерт "Ленинграда" на "Самара Арене" продано 38 тыс. билетов

Шоу-бизнес Светская хроника

Самарчанка Анастасия Липатова покинула Дом-2 после драки из-за собаки

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 41
Версия для печати

Участница телепроекта "Дом-2" из Самары Анастасия Липатова покинула шоу из-за ссоры и драки с другой участницей — Анастасией Ивановой, которая разгорелась из-за четвероногого друга, сообщает trkterra.ru.

Девушки устроили потасовку. Питомец Анастасии Ивановой не приучен к лотку и потому справляет нужду где придется, а соседки его хозяйки стали жаловаться на неприятный запах. Анастасия Милославская возмутилась и заявила, что не собирается терпеть подобное, и потребовала от владелицы животного принять меры. И заявила, что иначе утопит пса. Иванова накинулась на брюнетку и стала ее пинать, вцепилась в волосы. Та не осталась в долгу и тоже распустила руки. Некоторые зрители требовали, чтобы 22-летняя девушка перестала пытаться "строить любовь" и ушла, в итоге так и получилось.

"С "Дома-2" меня никто не выгонял, с ведущими этот вопрос был оговорен за несколько дней. Верьте первоисточнику, а не врунам и сказочникам с шоу. После конфликта перед лобным меня ещё просили остаться на проекте, но я прекрасно понимала, что отношения построить не смогу и нужно думать о карьере", — написала Анастасия Милославская в Instagram. Напомним, до участия в телепроекте она работала в самарской дежурной части.

Гид потребителя

Фото на сайте

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

Limp Bizkit в самарском Дворца спорта ЦСК ВВС

Limp Bizkit в самарском Дворца спорта ЦСК ВВС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4