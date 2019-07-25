Самарчанка Анастасия Липатова покинула Дом-2 после драки из-за собаки

Участница телепроекта "Дом-2" из Самары Анастасия Липатова покинула шоу из-за ссоры и драки с другой участницей — Анастасией Ивановой, которая разгорелась из-за четвероногого друга, сообщает trkterra.ru.

Девушки устроили потасовку. Питомец Анастасии Ивановой не приучен к лотку и потому справляет нужду где придется, а соседки его хозяйки стали жаловаться на неприятный запах. Анастасия Милославская возмутилась и заявила, что не собирается терпеть подобное, и потребовала от владелицы животного принять меры. И заявила, что иначе утопит пса. Иванова накинулась на брюнетку и стала ее пинать, вцепилась в волосы. Та не осталась в долгу и тоже распустила руки. Некоторые зрители требовали, чтобы 22-летняя девушка перестала пытаться "строить любовь" и ушла, в итоге так и получилось.

"С "Дома-2" меня никто не выгонял, с ведущими этот вопрос был оговорен за несколько дней. Верьте первоисточнику, а не врунам и сказочникам с шоу. После конфликта перед лобным меня ещё просили остаться на проекте, но я прекрасно понимала, что отношения построить не смогу и нужно думать о карьере", — написала Анастасия Милославская в Instagram. Напомним, до участия в телепроекте она работала в самарской дежурной части.