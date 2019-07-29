Кинотеатр IMAX в Авроре Молл будет работать в режиме "Форсаж"

Летом этого года гоночная эпопея "Форсаж" пополнилась новым фильмом — "Форсаж: Хоббс и Шоу". Любители Вин Дизеля и ярких зрелищ ликуют и покупают билеты в IMAX. Почему, попытался выяснить наш портал.

"Форсаж: Хоббс и Шоу" — это спин-офф о персонажах Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема, происходящий спустя два года после событий фильма "Форсаж 8". Любимые герои — да. Головокружительные трюки — да. Захватывающий сюжет — да. А если при этом зритель еще и испытывает эффект полного погружения в реальность?

Этого как раз и позволяет достичь технология IMAX.

Изображение оживает на огромном сверхчетком экране, который проектируют таким образом, чтобы зритель, сидя в зале, не видел его границ. При этом картинка заполняет все пространство от потолка до пола и получается на 26% больше, чем в стандартных кинозалах. Технология ремастеринга DMR тщательно восстанавливает каждый кадр, чтобы точно передать режиссерский замысел. Благодаря одновременному использованию двух проекторов обеспечивается оптимальный баланс цветовой температуры и четкости. Поэтому в IMAX сложно отличить картинку от реальности.

Достигнуть максимального эффекта погружения в происходящее на экране помогает и звук. IMAX производит собственные колонки — очень мощные. Динамики установлены по всему кинозалу на равном расстоянии друг от друга. Благодаря этому уровень громкости одинаковый, где бы ни сидел зритель — впереди, в середине или на последнем ряду. В IMAX говорят, что аудиодорожку можно прочувствовать буквально всем телом.

Но все кинотеатры разные, поэтому при акустическом проектировании используют лазерный дальномер. Он нужен, чтобы установить динамики в нужные места и соблюсти фазовые характеристики звука. И остальная конструкция всех кинозалов формата IMAX тщательно продумана и спланирована.

Например, для показа 3D-фильма в IMAX используют поляризационную технологию. Для этого на объективы ставят фильтры, которые синхронизированы с фильтрами в очках зрителя. На экран наносят серебряное напыление, чтобы он не менял поляризацию из-за света, падающего от двух проекторов сразу. Так получается еще более "глубокий" и реалистичный 3D.

Убедиться в этом можно и у нас в Самаре. "Форсаж: Хоббс и Шоу" в формате IMAX 3D — хорошая возможность. К слову, в российский прокат этот фильм выйдет 1 августа, а в заокеанский — на день позже. А билеты на это шоу скорости и звука можно купить уже сегодня! Все подробности на сайте kinomax.ru.